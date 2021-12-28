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Дом. Семья27 декабря 2021 22:30

Тигрица из Ленинградского зоопарка открыла новогодние подарки у елки

Внутри были мясные вкусности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленинградском зоопарке показали новогодний подарок тигрицы Виолы. Фото: vk.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке показали новогодний подарок тигрицы Виолы. Фото: vk.com/spbzoopark

Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка полакомилась новогодними подарками в своем вольере. Для амурской красавицы подготовили елочку, на ветках которой были куски мяса. Но это не все – под дерево положили коробку с вкусным стейком. Виола долго не думала и разорвала красивую упаковку. Судя по видео с места, годовалой девочке понравился необычный интерактив. Оказалось, что сама елка тоже является подарком.

- За колючим ароматным деревом очень удобно притаиться, а еще его веточки очень интересно грызть, - рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка в своей группе во «Вконтакте».

В зоопарке добавляют, что многие подарки к Новому году животным дарят их опекуны. Тем временем Виола уже готовится стать символом 2022 года. По словам работников зоопарка, она освоилась и часто играется с посетителями в догонялки, перед этим притаившись в снегу.