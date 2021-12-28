Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 декабря 2021: Бабушка откормила внука до разрыва кишки, а губернатор подвел итоги года

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 декабря 2021 года. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подвел итоги года. По словам градоначальника, городу удалось достичь хороших показателей в экономике и здравоохранении в непросто время пандемии коронавируса. Например, безработица сократилась в 4 раза. Кроме этого в Петербурге открыли три стационара-трансформера. А число привитых приближается к 3 млн человек. Это и многие другие итоги года в большом материале по ссылке.

Бабушка откормила внука до разрыва кишки. Необычное происшествие произошло в Петербурге. После плотного обеда школьника госпитализировали. «Комсомолка» дозвонилась до бабушки и выяснила, что живот у парня разболелся на следующий день. Кушал внук пюре с шестью тефтелями. По словам пенсионерки, подростку сделали операцию, сейчас с ним все хорошо.

Новость, претендующая стать главной в декабре – все общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными с 1 января 2022 года. Речь о 650 кабинок по всему городу, которые принадлежат «Водоканалу». Ранее посещение уборной было бесплатным только для льготников.