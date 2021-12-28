Гололед и до -7 градусов будет днем во вторник в Петербурге

С утра во вторник в Петербурге очень морозно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозная и бесснежная погода ждет жителей Петербурга в наступивший вторник. Днем синоптики обещают до -7 градусов. Но это цветочки по сравнению с утренними холодами. На 7:30 контрольный термометр гидрометцентра показывает все -15.

- 28 декабря в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный умеренный. Температура днем составит -5…-7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и составит 764 мм ртутного столба, что немногим выше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

На утро вторника в городе штиль, снегопадов нет.

В среду, 29 декабря, погода будет практически такой же. А 30 числа синоптики обещают похолодание до -11 градусов и небольшой снег.