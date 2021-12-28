Смольный утвердил тарифы на электроэнергию и пассажирские перевозки в 2022 году

Утверждены тарифы на свет и проезд в транспорте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по тарифам Петербурга провел совещание в удаленном режиме – в связи с эпидемической ситуацией. На нем были утверждены расценки на электроэнергию и пассажирские перевозки в 2022 году.

- На заседании правления был продлен срок действия тарифов на перевозки по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Фактически, чиновники лишь официально утвердили тарифы, размер которых был объявлен ранее. То есть разовый билет в метро или наземный транспорт подорожает на пять рублей. Появится пересадочный билет «60 минут» и так далее.

Что касается электричества для простых горожан, то за свет придется платить на 5% больше. А в среднем жилищно-коммунальные услуги подорожают на 3,5%. Это произойдет с 1 июля.