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Авто28 декабря 2021 5:43

Смольный выделил землю под реконструкцию ж/д путепровода на Пулковском шоссе

Построить его обещают в следующем году
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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После реконструкции пропускная способность путепровода станет больше. Фото: РЖД

После реконструкции пропускная способность путепровода станет больше. Фото: РЖД

Власти Петербурга выделили РЖД четыре земельных участка в Московском районе города. Площадки нужны для работ по реконструкции железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе.

- Участки необходимы для модернизации железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская – Предпортовая, - сообщает пресс-служба Смольного.

Строительство нового путепровода позволит убить двух зайцев: увеличить пропускную способность железной дороги – появится второй путь, а также убрать узкое место для автомобилей на Пулковском шоссе.

Пробки должны исчезнуть, а для общественного транспорта организуют выделенную линию. Все работы планируют завершить в 2022 году.