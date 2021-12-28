В Мурино в 137 зданиях на сутки ограничат подачу тепла и горячей воды

В Мурино на сутки будут ограничивать подачу горячей воды и тепла. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Восточной части Мурино рискуют замерзнуть в ближайшие сутки. С 10 утра 28 декабря и по 6 утра 29 декабря в 137 зданиях будет ограничена подача горячей воды и тепла. Причиной станет ремонт. Соответствующий документ местные жители публикуют в соцсетях.

- Отключение горячего водоснабжения и отопления в Восточном Мурино. Большинство ЖК на Привокзальной площади и Шоссе в Лаврики останутся без горячей воды и отопления, - сообщает паблик «Типичное Девяткино/Мурино» ВКонтакте.

При этом в опубликованном документе говорится не об отключении, а об «ограничении» подачи воды и тепла. В зону работ попадают 137 зданий, в том числе 122 жилых, семь детских учреждений и одно лечебное.

Подачу тепла обещают сохранить по обратной схеме, но с пониженными параметрами.

Работы на трубопроводе диаметром 700 мм будет проводить «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ОБНОВЛЕНО:

В «Теплосети» корреспонденту «Комсомольской правды» факт предстоящих работ подтвердили, но сегодня они не начнутся. Их перенесли на неопределенный срок из-за морозов. Полного отключения воды и тепла при ремонте не планируется, снабжение зданий будет осуществляться по резервной схеме.