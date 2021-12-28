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Общество28 декабря 2021 6:43

«Теплосеть» перенесла отключение горячей воды в Мурино из-за морозов

В зону ограничения теплоснабжения попадали 137 зданий
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ремонт трубы в Мурино отложили из-за морозов.

Ремонт трубы в Мурино отложили из-за морозов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили о переносе ремонтных работ в Мурино, из-за которых 137 зданий почти на сутки попадали в зону ограниченного теплоснабжения. Но планы коммунальщиком нарушила погода – ночью температура падала ниже -15 градусов. Днем будет теплее, но все равно холодно.

- Сейчас холодно. Работы переносятся на неопределенный срок из-за низкой температуры воздуха. Ремонт проведут в ближайшее возможное время. Подача тепла и горячей воды на время работ будет осуществляться по резервной схеме, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети».

Температура теплоносителя, то есть горячей воды в этом случае окажется пониженной. Весь ремонт на трубопроводе диаметром 700 мм должен занять около суток. В зону ограничений попадут 122 жилых дома, семь детсадов и школ, а также одна поликлиника.

О начале ремонта будет объявлено дополнительно.