Полиция задержала таксиста, избившего муниципального чиновника в Петербурге

В Петербурге задержали таксиста, избившего чиновника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 27 декабря 2021 года полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста, который избил главу муниципального образования во Фрунзенском районе Павла Швеца. Инцидент произошел в час дня у дома 20/4 по Софийской улице, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- 38-летний чиновник позвонил в экстренную службу и рассказал, что его избил неизвестный мужчина после того, как он сделал ему замечание из-за неправильной парковки, - рассказал источник.

Пострадавшего чиновника доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом костей носа. После оказания помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В тот же день по горячим следам был задержан 30-летний таксист. На него составили протокол и поместили временно под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.