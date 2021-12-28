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Общество28 декабря 2021 7:48

Лоукостер «Победа» создаст базу в Пулково

Из петербургского аэропорта планируют увеличить число рейсов по России
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Победа" увеличит число рейсов из Петербурга.

"Победа" увеличит число рейсов из Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпания-лоукостер «Победа» планирует создать новую полетную базу в петербургском аэропорту Пулково. Сюда переведут несколько самолетов. Это позволит увеличить количество рейсов по России. А в перспективе и в другие страны.

- Мы рассматриваем Пулково как большую базу в ближайшем будущем. Планируем базировать там не менее 10 самолетов, - заявил ТАССу гендиректор «Победы».

Для наземного обслуживания лайнеров уже создана дочерняя компания.

Что касается заграничных направлений, то в первую очередь рассматриваются такие страны, как Турция, Египет, Италия, Германия. Первые две в основном на «вылет» для российских туристов. А вторые две для иностранцев, желающих посетить город на Неве.