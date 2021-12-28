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Происшествия28 декабря 2021 7:53

Шесть человек задержали за музыкальную вечеринку на Дворцовой площади

Четверо и них припарковали машины прямо у Александровской колонны
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Шесть человек задержали за громкую музыку на Дворцовой площади

Шесть человек задержали за громкую музыку на Дворцовой площади

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция задержала шесть человек за тусовку на Дворцовой площади. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. Вечером 26 декабря 2021 года наряд специального полка ППСП обнаружил, что у Александровской колонны происходит какая-то музыкальная вечеринка.

- На Дворцовой площади стояли четыре автомобиля: два "Форда", "Фольксваген" и "Опель", из которых очень громко играла музыка, - рассказал источник.

Там же на месте полиция задержала четырех водителей указанных автомобилей и еще двух человек. Ими оказались пять мужчин в возрасте от 23 до 31 года, а также 30-летняя женщина.

Всех участников веселья забрали в отделение полиции, где составили протоколы.