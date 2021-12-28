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Общество28 декабря 2021 8:26

Более 1 тысячи единиц техники вышло на уборку Петербурга 28 декабря

За сутки с улиц собрано более 33,5 тысяч кубометров снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник улицы Петербурга убирает более 1000 единиц техники

Во вторник улицы Петербурга убирает более 1000 единиц техники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные службы Санкт-Петербурга продолжают активную уборку города от снега. Во вторник, 28 декабря 2021 года, на улицы Северной столицы вышли более 1 тысячи единиц спецтехники. Также улицы чистят 1,2 тысячи дворников. Об этом рассказали в Смольном.

- За минувшие сутки с городских магистралей было собрано и вывезено 33,5 тысяч кубометров снега, или примерно 1 675 полных самосвалов. Всего с начала снежного периода на утилизацию отправлено более 1,2 миллионов "кубов", - рассказали в городской администрации.

Во вторник в Петербурге сухая и пасмурная погода, но из-за потепления на дорогах может образоваться гололед. Поэтому дорожные службы активно прочищают дороги и тротуары, а также обрабатывают их песком и гранитной крошкой.

Напомним, что по вопросам и предложениям по уборке можно обращаться в комитет по благоустройству по телефону 314-60-13.

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