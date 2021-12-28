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Авто28 декабря 2021 8:33

Витебскую развязку ШМСД запустят в 2024 году

Об этом заявил вице-губернатор Соколов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Витебская развязка станет первым этапом ШМСД.

Витебская развязка станет первым этапом ШМСД.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Витебскую развязку Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) могут запустить в эксплуатацию уже через два года. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. Развязка станет первым этапом строительства самой магистрали.

- Мы приступили к реализации проекта ШМСД. Общая стоимость проекта (развязки прим.ред.) составит порядка 40 миллиардов рублей, - приводит слова Соколова сайт spbdnevnik.ru.

Напомним, что развязка длиной 2,6 километра соединит Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом в створе Благодатной улицы. Она станет частью ШМСД. С развязки запланированы съезды на Новоизмайловский проспект и на участке между Лиговским проспектом и Заставской улицей.

Сам же проект ШМСД оценивается в 183 млрд рублей, а срок реализации составит не менее пяти лет. Трасса будет построена на основе государственно-частного партнерства. Проезд по ней сделают платным, как и на ЗСД.