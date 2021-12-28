Заражаемость коронавирусом в Петербурге пошла на спад 28 декабря

Еще 1,8 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пошла на спад заболеваемость коронавирусом. Показатель заражаемости три дня уже как опустился ниже 2 тысяч человек в сутки и продолжает ползти вниз. Об этом сообщается в данным оперативного штаба по COVID-19 на 28 декабря 2021 года.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заболели 1802 человека, что на 1,7 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также за сутки в городе скончались 61 пациент и выздоровели 3182 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус выявили у 847 321 жителей города, из них 790 730 смогли побороть заболевание и жертвами инфекции стали 27 866 человек.

https://www.spb.kp.ru/online/news/4571922/Власти Петербурга планируют, что до Нового года в городе от коронавируса будут привиты три миллиона жителей. Однако до массового иммунитета пока что далеко.