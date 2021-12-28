Три перехватывающие парковки открылись у метро «Старая Деревня», «Рыбацкое» и в Пушкине

Три новые перехватывающие парковки открылись в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три новые перехватывающие парковки открылись в Петербурге с опозданием на сутки. Изначально планировалось провести торжественную церемонию в понедельник, но потом мероприятие перенесли на вторник.

- Сегодня утром, в 9:30 было открытие. В нем участвовали председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и руководитель СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автостоянки появились у станций метро «Рыбацкое» (на Тепловозной улице) и «Старая Деревня» (На Торфяной улице у ТРК «Гулливер»), а также в Пушкине у железнодорожной станции «Царское Село». Теперь их 20. В следующем году планируют открыть перехватывающую парковку у метро «Шушары». А в перспективе такие стоянки организуют у всех станций подземки.

Чтобы воспользоваться ими бесплатно, нужно в конце сессии, когда водитель забирает машину, подтвердить поездку в метро – приложить «Подорожник» в специальный автомат. Для остальных автомобилистов стоимость парковки - 25 рублей в час в любое время суток.