Уголовное дело об убийстве возбудили спустя шесть лет после пропажи мужчины в Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело об убийстве из-за пропавшего без вести мужчины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по признакам убийства спустя шесть лет после пропажи мужчины. Об этом 28 декабря 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 10 декабря 2015 года в полицию обратилась 57-летняя женщина, жительница Кингисеппа, которая рассказала, что 4 декабря ее 36-летний сын уехал на заработки в поселок Поляны Выборгского района. Но с тех пор он не выходил на связь, - рассказал источник.

Спустя шесть лет о местонахождении мужчины так ничего и не известно. 27 декабря 2021 года следователь возбудил уголовное дело об убийстве. Теперь поиски без вести пропавшего в Ленинградкой области возобновятся.