Долги работникам "Метростроя" погасят до конца года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Долги по зарплате и премиям перед работниками старого «Метростроя», находящегося в стадии банкротства, погасят до конца нынешнего года. Об этом заявил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

- Для решения данного вопроса нами была проведена большая работа. На сегодняшний день все, что мы планировали, сделано, - сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, что первый транш в 270 миллионов рублей был перечислен «Метрострою» 24 декабря. Конкурсный управляющий перевел эти деньги на зарплатные карты сотрудникам. Вторая часть долга в 200 миллионов будет перечислена «Метрострою» сегодня.

Напомним, что деньги обанкроченной компании перевел «Метрострой Северной столицы» в качестве платы за аренду оборудования и мощностей «Метростроя». Такая договоренность между всеми сторонами была разработана при участии Смольного.