Ребенок из Петербурга попал в больницу из-за отравления витаминами

Сейчас ребенок находится в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Когда в детские руки попадает заветный пузырек с кисло-сладкими витаминками, больших усилий стоит оставить несъеденными хотя бы пару желтых шариков. Вот и 10-летняя петербурженка не удержалась - за день съела около 50 таблеток витамина D3 и попала в больницу.

- Вечером девочка поступила в Детскую городскую больницу №5 с острым пероральным отравлением средней тяжести, - сообщил источник "КП-Петербург".

Пока ребенка оставили под наблюдением врачей, как сейчас себя чувствует девочка - неизвестно.