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Происшествия28 декабря 2021 10:08

Ребенок из Петербурга попал в больницу из-за отравления витаминами

10-летняя девочка съела около 50 таблеток
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас ребенок находится в больнице

Сейчас ребенок находится в больнице

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Когда в детские руки попадает заветный пузырек с кисло-сладкими витаминками, больших усилий стоит оставить несъеденными хотя бы пару желтых шариков. Вот и 10-летняя петербурженка не удержалась - за день съела около 50 таблеток витамина D3 и попала в больницу.

- Вечером девочка поступила в Детскую городскую больницу №5 с острым пероральным отравлением средней тяжести, - сообщил источник "КП-Петербург".

Пока ребенка оставили под наблюдением врачей, как сейчас себя чувствует девочка - неизвестно.