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Здоровье28 декабря 2021 10:15

Восемь нарушителей карантинных правил нашли в ходе рейда по магазинам и ресторанам Петербурга

Инспекторы проверили 154 объекта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Более 150 заведений проверили в ходе рейдов. Фото: ККИ СПб

Более 150 заведений проверили в ходе рейдов. Фото: ККИ СПб

Большинство заведений торговли и общепита Петербурга добросовестно соблюдают карантинные нормы. Это показали рейды, проведенные по 154 ресторанам, кафе и магазинам. Нарушителей оказалось лишь около пяти процентов.

- По итогам рейдов проверено 113 магазинов, 24 кафе и ресторана, 17 объектов по предоставлению услуг в разных районах Петербурга. Нарушения выявлены только в восьми, - сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Самые частые проступки: отсутствие QR-кода, дистанционной разметки, масок у персонала, а также журналов дезинфекции и контроля проверки температуры работников.

По всем нарушениям будут возбуждаться административные дела. Юридическим лицам грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.