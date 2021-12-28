Более 200 человек госпитализировали с коронавирусом в Петербурге за сутки

Еще более 200 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на 28 декабря 2021 года за минувшие сутки в больницы города попали еще более 200 человек. При этом заболеваемость начинает постепенно снижаться - накануне заболевание выявили у 1,8 тысячи человек.

- За сутки в больницы Петербурга были госпитализированы 224 человека с коронавирусом и пневмониями. Также выписаны 75 пациентов, - рассказали в городской администрации.

Всего в Северной столице 17 больниц оказывают помощь зараженным. В них развернуто 8 тысяч коек, из которых более 5,9 тысяч заняты. В реанимациях в тяжелом состоянии находятся 598 человек, еще 330 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также на амбулаторном лечении в Петербурге находятся более 23 тысяч человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: