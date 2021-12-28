В Петербурге месячный ребенок получил сотрясение мозга из-за перевернутой коляски

От госпитализации родители отказались Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 27 декабря в Детскую городскую больницу Санкт-Петербурга попал месячный ребенок. К врачам младенца доставили родители, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

- Как сообщили родители, в этот день старший в семье ребенок опрокинул коляску с малышом, - сообщил источник "КП-Петербург".

На момент обращения в больницу малыш был в состоянии средней степени тяжести. Тем не менее, от госпитализации родители младенца отказались и отправились домой. Как ребенок чувствует себя сейчас - неизвестно.