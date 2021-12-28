Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 10:25

В Петербурге месячный ребенок получил сотрясение мозга из-за перевернутой коляски

Малыша случайно опрокинул старший брат
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
От госпитализации родители отказались

От госпитализации родители отказались

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 27 декабря в Детскую городскую больницу Санкт-Петербурга попал месячный ребенок. К врачам младенца доставили родители, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

- Как сообщили родители, в этот день старший в семье ребенок опрокинул коляску с малышом, - сообщил источник "КП-Петербург".

На момент обращения в больницу малыш был в состоянии средней степени тяжести. Тем не менее, от госпитализации родители младенца отказались и отправились домой. Как ребенок чувствует себя сейчас - неизвестно.