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Происшествия28 декабря 2021 10:40

Житель Петербурга подкинул петарду под дверь бывшей возлюбленной

Девушка также пожаловалась на угрозы и преследование
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Молодая петербурженка сама обратилась с заявлением в полицию

Молодая петербурженка сама обратилась с заявлением в полицию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением на своего бывшего возлюбленного. Когда-то она была в отношениях с 15-летним юношей, но "помидоры завяли", а навязчивый поклонник своих позиций сдавать не собирается.

- Девушка сообщила о том, что парень ее преследует, угрожает по телефону и даже подкинул под ее дверь петарду, - сообщил источник "КП-Петербург".

Почему закончились эти "взрывоопасные отношения" - пока неизвестно, но сейчас заявление девушки проходит проверку в правоохранительных органах.