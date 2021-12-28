Житель Петербурга подкинул петарду под дверь бывшей возлюбленной

Молодая петербурженка сама обратилась с заявлением в полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением на своего бывшего возлюбленного. Когда-то она была в отношениях с 15-летним юношей, но "помидоры завяли", а навязчивый поклонник своих позиций сдавать не собирается.

- Девушка сообщила о том, что парень ее преследует, угрожает по телефону и даже подкинул под ее дверь петарду, - сообщил источник "КП-Петербург".

Почему закончились эти "взрывоопасные отношения" - пока неизвестно, но сейчас заявление девушки проходит проверку в правоохранительных органах.