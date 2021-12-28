Смольный утвердил результаты слушаний о подключении «Лахта Центра» к Приморскому шоссе

Строительство развязки еще продолжается. Фото: "Лахта Центр".

Власти Петербурга утвердили результаты общественных слушаний проекта планировки и межевания территории для подключения «Лахта Центра» к Приморскому шоссе. Слушания прошли без предложений и возражений, что не удивительно: на них никто не пришел.

- Общественные слушания проводились с 15.11.2021 по 28.12.2021. Количество участников обсуждения: 0, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Учитывая, что ни предложений, ни претензий высказано не было, результаты слушания были утверждены.

Напомним, что согласно проекту, со стороны Сестрорецка с Приморского шоссе к «Лахта Центру» будут организованы несколько съездов. Со стороны Туристской улицы по шоссе будет вести эстакада в составе развязки с круговым движением. С последней можно будет уехать и на улицу Савушкина.

Первоначально объект хотели сдать летом 2020 года, но сроки сдвинулись. Сейчас строительство развязки находится в разгаре, из-за чего движение по Приморскому шоссе ограничено в обе стороны.