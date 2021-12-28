Женщина попала в больницу с ожогами после салона красоты в Петербурге

Петербурженка получила термические ожоги в салоне красоты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина решила привести себя в порядок перед Новым годом. Для этого она отправилась в салон красоты, но в итоге оказалась в больнице. Вечером в понедельник, 27 декабря 2021 года, 30-летнюю петербурженку госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами лица. Об этом пишут "Невские новости".

- Накануне женщина отправилась в салон красоты на Московском проспекте, где ей сделали лазерную шлифовку лица, - пишет издание.

Однако после женщине стало плохо. Медики установили, что косметическим лазером ей нанесли термические ожоги 1-2 степени 4 процентов лица. Пострадавшая находится в приемном покое. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.