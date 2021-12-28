Петербург встал в 8-балльных пробках во вторник днем

Петербург опять встал в пробках. Фото: vk.com/spb_today

Петербург опять встал в аномальных пробках. Днем, когда дороги почти свободные, зафиксированы заторы на восемь баллов из десяти.

- Пробка на КАДе в районе Стрельны. Санкт-Петербургское шоссе тоже перекрыто в районе Константиновского парка, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, пробки есть и в других местах города по причине ДТП или дорожных работа. Так, стоит Московское шоссе к площади Победы, Ленинский проспект от Московского к проспекту Народного Ополчения. Сам проспект Народного Ополчения к Ленинскому от Дачного и к нему же от Краснопутиловской улицы. Сам Ленинский замер от улицы Зины Портновой и до площади Конституции.

Все плохо на Краснопутиловской и Благодатной улицах. Пробки на Софийской улице к Купчино, на Обводном канале. В центре особенно сложная ситуация на набережной Фонтанки, Садовой улице, Невском проспекте, Университетской набережной и так далее.

Стоят Петроградская и Выборгская стороны. К вечеру ситуация может лишь ухудшиться. Десять баллов обещают к 18:00.