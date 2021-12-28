Пять тонн контрабандных сигарет на 17 млн рублей нашли на Балтийской таможне в Петербурге

Пять тонн сигарет нашли в грузе зеркал. Фото: СЗТУ.

Крупную партию контрабандных сигарет из Белоруссии нашли сотрудники Балтийской таможни в Петербурге. Они проверили груз «зеркал», который по документам шел в Польшу. В ящиках зеркала оказались лишь по краям. А внутри – табак из братской страны.

- Всего было изъято 312 400 пачек сигарет «Minsk», «Queen» и «NZ» общим весом 5345 кг. По предварительным оценкам рыночная стоимость изъятой партии сигарет составляет порядка 17 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что отправителем груза числилась петербургская фирма. Сейчас в отношении нее заведено административное дело о контрабанде. Решается вопрос и уголовного производства.