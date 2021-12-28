Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи без вести женщины в Ленобласти

В Ленобласти полиция возбудила дело об убийстве после пропажи женщины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградкой области полиция возбудила уголовное дело об убийстве после пропажи без вести женщины. Об этом 28 декабря 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В марте 2021 года в полицию обратился 40-летний мужчина, житель города Светогорск в Ленинрадской области. Он рассказал, что в апреле 2019 года из дома ушла его жена, на тот момент ей было 35 лет, - сообщил источник.

Женщина ушла и больше не вернулась. С тех пор более двух лет мужчина не знает, где находится его супруга. В связи с этим полиция и возбудила уголовное дело. Проводится проверка.

Напомним, что также в Ленобласти возбуждено аналогичное дело об убийстве. Шесть лет назад житель Кингисеппа уехал на заработки. Но до сих пор не вернулся.