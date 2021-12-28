Новые экопункты появятся в шести районах Петербурга в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году в шести районах Санкт-Петербурга откроются новые экопункты, куда жители города смогут сдавать автомобильные покрышки, бытовую химию, просроченные лекарства и отработанные масла, а также старую бытовую и компьютерную технику и другие отходы. Об этом 28 декабря 2021 года рассказали в комитете по природопользованию.

- В 2022 году экопункты появятся еще в шести районах города, они были выбраны на основании опроса в группе комитета "Вконтакте", - рассказали в ведомстве.

Так, пункты откроются в Пушкинском, Приморском, Московском, Кировском, Калининском и Адмиралтейском районах. В дальнейшем они появятся в каждом районе Северной столицы.

Добавим, что за год жители Петербурга сдали более 41,6 тысячи опасных отходов.