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Общество28 декабря 2021 13:13

40% школ и детских садов Петербурга требуют ремонта

Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Сотни школ и детсадов требуют ремонта.

Сотни школ и детсадов требуют ремонта.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотни школ и детсадов Петербурга требуют ремонта. По данным Смольного, приводить в порядок необходимо 40% имеющихся образовательных учреждений. Кроме того, городу нужно строить новые объекты, чтобы ликвидировать дефицит.

- Сегодня в ремонте нуждается почти 40% существующих школ и детских садов. Да и мебель, инвентарь, компьютерное и лабораторное оборудование тоже требует обновления, - отметила на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, обращения с просьбой обновить школу или детский садик приходят от родителей даже чаще, чем жалобы на нехватку социальных объектов. Впрочем, дефицит все еще остается высоким, особенно в новых районах.

За последние 10 лет в новостройки Петербурга въехали 1,5 миллиона человек. Долгое время инфраструктуру строить забывали, и только сейчас город исправляет ситуацию. Ликвидировать нехватку школ и садиков обещают за три года.