Пробки достигли 9 баллов в Петербурге 28 декабря

Петербург встал в жестких пробках 28 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге последние дни перед Новым годом ситуация на дорогах похожа на апокалипсис. Пробки образуются с самого утра и держатся на протяжении всего дня. К половине пятого вечера 28 декабря 2021 года город уже встал в 9-балльных пробках. Ожидается, кто в вечеру ситуация станет только хуже.

- В Санкт-Петербурге 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне, а с 17 часов начнут расти и к 18 часам достигнут 10 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Самая длинная пробка на данный момент находится по Выборгской набережной, Пироговской, Арсенальной, Свердловской набережным от Гельсингфорсской улицы до Малоохтинского моста. Пробка растянулась на 7,2 километров.

Также серьезно стоит КАД по внутреннему кольцу от Московского шоссе до Дачного проспекта.