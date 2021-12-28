Автоматизированные автозаправочные станции «Роснефть» в Санкт-Петербурге оснащаются современными терминалами самообслуживания

Программы лояльности от «Роснефти» действуют и на новых модернизированных АЗС. Фото предоставлено пресс-службой ООО "РН-Северо-Запад."

В Санкт-Петербурге АЗС, работающих в автоматическом режиме оснащают современными терминалами самообслуживаниями (ТСО), что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

Новое цифровое оборудование имеет удобное сенсорное исполнение, интуитивно понятное клиенту. Современная электроника позволяет предоставить клиенту оптимальный для восприятия объём информации и широкий спектр возможностей для оплаты – наличный и безналичный расчет.

Автоматизированные автозаправочные станции «Роснефть» предлагают дизельное топливо и бензин марки АИ-95, АИ-92 высшего экологического класса – «Евро 5», фирменный бензин «Pulsar-95». Для клиентов – физических лиц действует программа лояльности «Семейная команда». Корпоративные клиенты могут приобретать бензин и дизель по картам «РН-Карт».

Автолюбители в Санкт-Петербурге уже оценили преимущества нового оборудования: «Я люблю автоматизированные заправки. Когда времени не хватает, я выбираю АЗС, работающих в автоматическом режиме. По моему опыту, это самый быстрый и безопасный способ залить топливо. И никакой коммуникации с людьми. Для меня, как интроверта, это особенно актуально», - говорит петербуржец Андрей.

В этом году «Роснефть-Северо-Запад» провело модернизацию еще девяти автоматизированных заправочных станций.

На сегодняшний день в Северо-Западном регионе построено и введено в эксплуатацию 15 автоматических АЗС.