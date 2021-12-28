Лучшие спортсмены и тренеры Петербурга получили награды Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге лучшие спортсмены и тренеры получили награды. Торжественная церемония состоялась 28 декабря 2021 года в Смольном. Награды получили победители и призеры Одимпийских и паралимпийских игр.

- Уходящий год для всех нас был ярким. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио петербуржцы завоевали 22 медали. Мы принимали крупные международные соревнования – чемпионат Европы по футболу и чемпионат России по фигурному катанию, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Также он отметил, что из-за пандемии в Петербурге при проведении мероприятий были ограничения. Но даже с ними игры прошли на высоте.

Кроме участников Олимпийских и паралимпийских игр и их наставников, медали "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" получили выдающиеся спортсмены, тренеры, руководители спортивных школ, а также различных спортивных клубов города.

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