Рождественская ярмарка в Петербурге собрала участников из 15 регионов страны

Рождественская ярмарка на Манежной площади собрала участников из 15 регионов России Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Рождественская ярмарка на Манежной площади собрала участников из 15 регионов страны. Об этом 28 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- В их павильонах представлены украшения, новогодние игрушки, гирлянды, памятные сувениры, изделия народных промыслов и национальные блюда, - рассказали в городской администрации.

В этом году Рождественская ярмарка расширила свою территорию. Здесь появились бесплатный каток, а также двухэтажная карусель и паровозик, который катает маленьких посетителей по площади.

Вся ярмарка украшена фигурами из сказки Гофмана "Щелкунчик". Фонтан на Манежной площади превратился в огромный торт с мышами.

Напомним, что Рождественская ярмарка будет работать каждый день до 9 января 2022 года.