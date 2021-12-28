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Общество28 декабря 2021 15:21

Рождественская ярмарка в Петербурге собрала участников из 15 регионов страны

На Манежной площади они представили новогодние игрушки, сувениры и национальные блюда
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Рождественская ярмарка на Манежной площади собрала участников из 15 регионов России

Рождественская ярмарка на Манежной площади собрала участников из 15 регионов России

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Рождественская ярмарка на Манежной площади собрала участников из 15 регионов страны. Об этом 28 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- В их павильонах представлены украшения, новогодние игрушки, гирлянды, памятные сувениры, изделия народных промыслов и национальные блюда, - рассказали в городской администрации.

В этом году Рождественская ярмарка расширила свою территорию. Здесь появились бесплатный каток, а также двухэтажная карусель и паровозик, который катает маленьких посетителей по площади.

Вся ярмарка украшена фигурами из сказки Гофмана "Щелкунчик". Фонтан на Манежной площади превратился в огромный торт с мышами.

Напомним, что Рождественская ярмарка будет работать каждый день до 9 января 2022 года.