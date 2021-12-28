Проект третьей башни "Лахта Центра" представили в Петербурге

Третья башня "Лахта Центра" может появиться в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге может появиться еще одна башня в рамках "Лахта Центра". Это уже третий по счету небоскреб, который планируется построить в Северной столице. Проект здания представили 28 декабря 2021 года.

- Кинетический медиафасад общей площадью 14,568 тыс. кв. м будет создавать эффект "живого" объекта за счет совместной работы движущихся отражающих элементов и меняющих цвет светодиодов, - говорится в описании здания.

По форме башня будет представлять экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. Высотой башня будет 555 метров, это 108 уровней.

На данный момент правительство города обсуждает возможность данной постройки.