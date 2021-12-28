В Петербурге демонтировали фигурку ангела, делающего селфи напротив храма

В Петербурге все же демонтировали фигурку ангела, установленную напротив храма. Фото: instagram.com/vladislava_raksha

В Петербурге все-таки демонтировали фигурку ангела, делающего селфи на фоне базилики Святой Екатерины. Напомним, необычную инсталляцию на остановочном пункте Невского проспекта установил муж художницы Владиславы Ракши, в качестве подарка ко дню рождения. О фигурке узнали СМИ, а потом и в комитете по транспорту. Чиновники вмиг убрали несогласованный стрит-арт.

Как рассказала Владислава в своем Instagram-аккаунте, она разочарована действиями властей и по-прежнему отрицает связь перформанса с недавними уголовными делами за развратные селфи на фоне храмов.

- Это никак не связано. Я верующий человек и никакая голая **** (пятая точка – Прим.Ред.) мою веру у меня не заберут, и я никак не оскорблюсь. А вот когда такие священные символы снимают, уничтожают буквально… Вот это вопрос, что более оскорбляет чувство верующих? – рассуждает женщина.

Блогер написала в администрацию города с целью согласовать фигурку ангела. Если там ответят отказом, она обещает жаловаться в прокуратуру.