Безмасочников в Петербурге будут ловить даже в новогодние праздники

В новогодние праздники в Петербурге продолжатся рейды по выявлению безмасочников в общественных местах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжат выявлять безмасочников в общественных местах даже во время новогодних праздников. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском комитете по законности и правопорядку. Так что покой инспекторам Смольного только снится. А жителям Северной столицы нужно продолжать и дальше строго соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

- Текущую работу по пресечению административных правонарушений в рамках полномочий мы будем продолжать на протяжении всех праздников, в соответствии с графиком, - уточнили в профильном комитете Смольного.

В транспортном блоке тоже рассказали «КП-Петербург», что рейды продолжатся и в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Праздники праздниками, но коронавирус не отдыхает.

- Несмотря на планируемое снижение пассажиропотока в общественном транспорте в новогодние праздники, регулярность проверочных мероприятий на всех видах транспорта сохранится в прежнем объеме, - уточнили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: