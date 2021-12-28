Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 16:35

Безмасочников в Петербурге будут ловить даже в новогодние праздники

Рейды продолжатся в общественных местах, в том числе в транспорте
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В новогодние праздники в Петербурге продолжатся рейды по выявлению безмасочников в общественных местах.

В новогодние праздники в Петербурге продолжатся рейды по выявлению безмасочников в общественных местах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжат выявлять безмасочников в общественных местах даже во время новогодних праздников. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском комитете по законности и правопорядку. Так что покой инспекторам Смольного только снится. А жителям Северной столицы нужно продолжать и дальше строго соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

- Текущую работу по пресечению административных правонарушений в рамках полномочий мы будем продолжать на протяжении всех праздников, в соответствии с графиком, - уточнили в профильном комитете Смольного.

В транспортном блоке тоже рассказали «КП-Петербург», что рейды продолжатся и в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Праздники праздниками, но коронавирус не отдыхает.

- Несмотря на планируемое снижение пассажиропотока в общественном транспорте в новогодние праздники, регулярность проверочных мероприятий на всех видах транспорта сохранится в прежнем объеме, - уточнили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: