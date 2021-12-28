Новую школу в западном Мурино построят летом 2022 года

Строительство школы планируется закончить в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в обозримом будущем жители города Мурино в Ленинградской области смогут вздохнуть посвободнее – там появится новая общеобразовательная школа, рассчитанная на 1 175 мест. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказали региональном комитете по строительству.

- Возведение новой школы, в которой смогут учиться 1 175 детей, запланировано на лето 2022 года, - уточнили в ведомстве. – Она расположится на Екатерининской улице.

Правда, стоит отметить, что речь в данном случае идет именно о завершении строительства объекта. Как скоро новая школа заработает и примет первых учащихся, в правительстве Ленинградской области пока не сообщают – однако есть надежда на то, что это также случится уже в обозримом будущем.

Напомним: ранее «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» подробно рассказывала о том, как и чем живет Мурино – город, в котором жилое строительство существенно опережает строительство объектов социальной инфраструктуры.