В «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» не будут вводить QR-коды со 2 января, как в Петербурге

Ленинградская область решила не идти по пути Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В торговых центрах «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» не планируют вводить вход на фудкорты и в непродовольственные магазины по QR-кодам, как это будет сделано в Петербурге со 2 января 2022 года. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Нет, ничего подобного на данный момент не планируется, - сообщил глава региона.

Напомним: в Санкт-Петербурге введение режима QR-кодов переносили дважды: сначала его запланировали на 1 декабря, потом сдвинули на 27, а в конце концов и вовсе перенесли на начало следующего года. Если ничего не изменится, начиная со 2 января 2022 года, для жителей и гостей Северной столицы без сертификата о вакцинации или медотвода закроется доступ в заведения общественного питания (бары, рестораны и кафе), а также в непродовольственные магазины.

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