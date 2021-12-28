Более 180 катков и хоккейных коробок открыли в Петербурге к Новому году

188 катков и хоккейных площадок открыли в Петербурге к новогодним праздникам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге открыли 188 катков и хоккейных коробок перед началом новогодних праздников. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. Как отмечают власти, покататься на льду можно во всех районах города. И это не считая двух круглогодичных катков, которые работают на улице Маршала Новикова и на Ириновском проспекте.

Одни из самых современных катков стал тот, что открылся на Конюшенной площади. Именно там установили теплое фойе и трибуны для зрителей, в том числе из-за проведения спектакля «Золушка». Согласно нормам Роспотребнадзора, одновременно на льду на Конюшенной могут находиться до 100 посетителей. А вдоволь разгуляться можно на катке на Елагином острове.

- На Елагином острове есть самая большая ледовая площадка в городе. Каток открыт до марта 2022 года. Каждый день там есть несколько часов бесплатного катания, - уточняют в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.