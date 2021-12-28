Завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего на прогулке с бабушкой в Петербурге

В Петербурге завершили поиски 8-летнего мальчика, потерявшегося на прогулке с бабушкой. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге завершили поиски 8-летнего мальчика, пропавшего во вторник, 28 декабря, в парке у Лесотехнической академии. Со школьником гуляла 65-летняя бабушка, но в какой-то момент она потеряла ребенка из виду. Вместе с перепуганной пенсионеркой к поискам подключили полицию и волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Кинологи с собаками помогли отыскать мальчика.

- Ребенка обнаружили около дома, где он проживает. Мальчика передали его законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства исчезновения внука не сообщают. На его поиски ушло несколько часов.