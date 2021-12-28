В Смольном заявили о погашении долгов перед сотрудниками обанкротившегося «Метростроя»

В Петербурге погасили все долги перед сотрудниками "Метростроя"-банкрота. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный заявил о полном погашении долгов перед сотрудниками обанкротившегося «Метростроя». Напомним, сотрудники предприятия не досчитались 470 млн рублей. Зимой в Петербурге прошли протесты рабочих у здания правительства. После этого власти Северной столицы запустили в работу «дорожную карту» по выплате всех задолженностей. Новый «Метрострой» перевел деньги старому предприятию в качестве аренды оборудования.

- 28 декабря провели второй транш авансовых платежей за аренду оборудования от АО «Метрострой Северной Столицы» в адрес ОАО «Метрострой». Перечисление оставшейся части задолженности в размере 200 млн рублей произвели после выплаты аванса на продолжение строительства Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий метро, - отмечают в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, власти сделали все, что планировали. До конца 2021 года все экс-сотрудники «Метростроя» получат деньги на карты.