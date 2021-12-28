Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 19:35

Петербуржцы с инвалидностью рассказали омбудсмену о сбоях в работе поликлиник

Перед Новым годом не все горожане остались довольны обслуживанием в учреждениях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Петербурга пожаловались омбудсмену на сбои в работе поликлиник.

Жители Петербурга пожаловались омбудсмену на сбои в работе поликлиник.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова получила несколько десятков жалоб от жителей Северной столицы на работу поликлиник перед Новым годом. Об этом сообщается на сайте городского омбудсмена. В частности, некоторым жителям Петербурга отказывали оформлять документы по инвалидности, в том числе тем, кто нуждается в усилении группы. Отговорки разные, но в основном медики сетуют на загруженность из-за пандемии.

- В других поликлиниках направляли на полное обследование для медико-социальной экспертизы (МСЭ) тех, кто только хотел продлить установленные ранее группу инвалидности и ИПРА. Про то, что до марта следующего года это можно сделать автоматически, некоторые инвалиды впервые узнали, дозвонившись на совместную горячую линию Уполномоченного и Главного бюро МСЭ, - говорится в пресс-службе омбудсмена.

В аппарате Светланы Агапитовой сетуют, что данная проблема систематическая – в конце прошлого года горожане жаловались на то же самое. Тогда лечащих врачей проинструктировали и предупредили об ответственности. Омбудсмен намерена поддержать инвалидов и в этот раз.