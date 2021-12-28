Автобус въехал в здание театра «Приют Комедианта» в Петербурге

Автобус влетел в здание "Приюта Комедианта" в Петербурге. Фото: facebook.com/viktor.minkov.9

Автобус въехал в здание театра «Приют Комедианта», который находится на Садовой улице в Петербурге. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Виктор Минков на своей странице в Facebook. По словам мужчины, обошлось без пострадавших. На место вызвали сотрудников ГИБДД, они разбираются в обстоятельствах аварии. Известно, что автобус помял припаркованные машины и слегка повредил фасад театра.

- Слава богу, зрители в зале, и все – живы! – написал худрук Виктор Минков.

«КП-Петербург» обратилась в пресс-службу «Пассажиравтотранса» за комментарием, именно этому предприятию принадлежит автобус. К моменту публикации новости ответа от компании так и не поступило.