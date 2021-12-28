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Происшествия28 декабря 2021 19:54

Автобус въехал в здание театра «Приют Комедианта» в Петербурге

Обстоятельства ДТП выясняются, пострадавших нет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Автобус влетел в здание "Приюта Комедианта" в Петербурге. Фото: facebook.com/viktor.minkov.9

Автобус влетел в здание "Приюта Комедианта" в Петербурге. Фото: facebook.com/viktor.minkov.9

Автобус въехал в здание театра «Приют Комедианта», который находится на Садовой улице в Петербурге. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Виктор Минков на своей странице в Facebook. По словам мужчины, обошлось без пострадавших. На место вызвали сотрудников ГИБДД, они разбираются в обстоятельствах аварии. Известно, что автобус помял припаркованные машины и слегка повредил фасад театра.

- Слава богу, зрители в зале, и все – живы! – написал худрук Виктор Минков.

«КП-Петербург» обратилась в пресс-службу «Пассажиравтотранса» за комментарием, именно этому предприятию принадлежит автобус. К моменту публикации новости ответа от компании так и не поступило.

Первым о происшествии сообщил художественный руководитель театра. Фото: скриншот facebook.com/viktor.minkov.9

Первым о происшествии сообщил художественный руководитель театра. Фото: скриншот facebook.com/viktor.minkov.9