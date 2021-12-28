Главу Балтийской промышленной компании отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест главу Балтийской промышленной компании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину отправили под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве. Как пишет «Мойка78», женщине избрали меру пресечения до 21 февраля. Каледину подозревают в хищении не менее 1 млн рублей при поставке станка из-за рубежа. Само устройство стоило почти 15 млн рублей. Женщину привезли из Москвы в Петербург. Виновной она себя не считает.

- По версии следствия, Каледина с соучастниками продали станок иностранного производства под видом отечественного. Сделали они это, подделав маркировку и необходимую документацию. Разницу в миллион рублей подозреваемые поделили между собой, - рассказывает петербургское издание.

Примечательно, что суд отказал следствию в заключении подозреваемой в СИЗО. Калединой грозит до 10 лет лишения свободы.