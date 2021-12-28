Житель Петербурга получил 12 лет колонии после 13 часов выступления с последним словом

В Петербурге дали 12 лет колонии мужчине, выступившему с 13-часовым прощальным словом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Петербурга Евгений Парамонов получил 12 лет колонии после 13 часов выступления с последним словом в зале Куйбышевского районного суда. Напомним, мужчину обвиняли в 56 эпизодах мошенничества с НДС в период с 2011 по 2013 годы, сумму ущерба оценили в 300 млн рублей. Парамонов запомнится петербургским судьям и благодаря подаче около 700 исков с жалобой на условия содержания в СИЗО. Сидельцу, к слову, выплатили только 30 тысяч рублей компенсации из требуемых 150 млн.

Итог судебных тяжб для мужчины неудовлетворительный. Любопытно, подаст ли он апелляцию с какими-нибудь новыми рекордами.

- Объем итогового приговора составил свыше 1,1 тысячи листов. Парамонову назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Остальным фигурантам уголовного дела дали от 5 до 7 лет условно, - подытоживают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.