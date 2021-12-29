В Петербурге объявили конкурс на реконструкцию развязки КЗС за 3,1 млрд рублей

В Петербурге объявили конкурс на реконструкцию развязки Комплекса защитных сооружений. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга объявила конкурс на реконструкцию путепроводной развязки КЗС. Об этом сообщается на сайте госзакупок. На масштабные работы выделили 3,088 млрд рублей. Согласно конкурсной документации, окончание реконструкции значится в декабре 2025 года. Деньги пойдут исключительно из федерального бюджета.

- Затраты на выполнение работ по реконструкции составят 2,2 млрд рублей. Затраты на инженерные изыскания – 13 млн рублей. Затраты на подготовку проектной документации – 57 млн рублей, - сообщается в проекте контракта.

Предполагается, что после реконструкции развязка в Кронштадте улучшит пропускную способность транспорта, в том числе на Кронштадтском шоссе. На месте установят шумозащитные экраны, все вырубленные кусты, деревья и газоны восстановят. Заявки от конкурсантов рассмотрят 18 января 2022 года.