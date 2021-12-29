В Петербурге произошел пожар в легендарной "Апрашке". Фото: t.me/Megapolisonline

Пожар произошел в торговом комплексе в Апраксином дворе вечером 28 декабря. Около 19:00 спасатели МЧС примчались на место по заявке очевидцев. Оказалось, что горит вентиляционный отсек в пятиэтажном здании. Кроме этого огонь перекинулся на перекрытие кровли. К счастью, пожар не успел разрастись. В итоге выгорело примерно 4 квадратных метра.

- В 19:17 пожар потушили. Пострадавших нет. На месте работали 12 человек личного состава на трех единицах техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, с «Апрашки» официально выселили всех торговцев после ликвидации компании, сдававшей территорию в аренду. Правда, базар продолжил работу, несмотря ни на что.