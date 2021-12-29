Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 декабря 2021 года: Резонансное интервью вице-губернатора Анатолия Повелия и экстремальные роды в пробке

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 декабря 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 декабря 2021 года. Общественный контроль проверил сельдь на полках городских магазинов в преддверии новогодних праздников. Ароматная рыбка от некоторых производителей оказалась не только с «душком», но и с плесенью. Подробнее о провинившихся фирмах мы написали в отдельном материале.

Вице-губернатор Анатолий Повелий посетил радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM. Чиновник смело ответил на самые острые вопросы об уборке снега и сосулек этой зимой. В частности, вице-губернатор объяснил, почему в городе столь медленно убирают снег, - все из-за работы снегоплавильных пунктов. Сугробы прогоняют через фильтры, чтобы потом отправить в природу экологически чистую воду.

Полицейский помог петербурженке поскорее добраться в роддом сквозь 10-балльные пробки. Сотрудник ДПС включил спецсигналы на служебном авто и расчистил проезд для машины, в которой ехали будущие родители. В итоге муж успел отвезти жену в больницу, где она успешно родила здорового малыша.

Наконец, в Северной столице второй день фиксировали 10-балльные пробки. Отдельно водители жаловались на массовые перекрытия дорог. Объясняется это тем, что в город прибыло много официальных лиц – на неформальную встречу глав стран из СНГ.