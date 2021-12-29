Что произошло в ночь на 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выбрала главные происшествия, случившиеся в ночь с 28 на 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. На Старообрядческой улице сгорела кабина грузовика «МАН». На тушение пожара ушло менее 20 минут. Причины происшествия выясняются. Поздним вечером еще один пожар произошел в легендарной «Апрашке», в одном из торговых комплексов. Там горела вентиляция и немного кровли здания. Огонь оперативно ликвидировали, он распространился только на 4 «квадрата».

Жители Северной столицы весь минувший вечер массово жаловались на перекрытия дорог в некоторых районах города. Доставалось и центру, и окраинам, особенно подъездам к Пулково. Во вторник в городе прошла неформальная встреча глав стран из СНГ.

Единственное резонансное ДТП произошло на Садовой улице – автобус въехал в здание театра «Приют Комедианта». Пострадали только припаркованные авто. Пешеходов рядом не было.