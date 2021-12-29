До 7 градусов мороза и без снега будет в Петербурге 29 декабря

29 декабря будет умеренно морозно и без осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего три дня остается до наступления Нового года, а настоящая зимняя погода не сдает позиции. Как и обещали синоптики, в этот раз праздник пройдет со снегом. Хотя 31 декабря и ожидается потепление, сегодня в городе еще достаточно морозно.

- 29 декабря в Петербурге облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5…-7 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает городской гидрометцентр.

Метеозависимых петербуржцев предупреждают об изменении атмосферного давления. Оно пойдет вниз, но останется чуть выше нормы - 762 мм ртутного столба.

30 декабря немного похолодает и пойдет снег, а в канун Нового года термометры покажут -1..-3. Снег тоже будет.