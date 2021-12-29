«Водоканал» сократит вдвое сроки подключения воды в Петербурге

Подключать воду будут быстрее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский «Водоканал» оптимизирует работу с клиентами и вдвое сократит сроки подключения к сетям водоснабжения и канализации. Речь идет в первую очередь о коммерческих объектах, а также частных домах – ИЖС.

- Предприятие сократит нормативные сроки подключения объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для субъектов среднего и малого предпринимательства, а также ИЖС, с подключаемой нагрузкой до 10 кубометров в сутки, - сообщает пресс-служба Смольного.

Чтобы просчитать будущие затраты, для клиентов на сайте «Водоканала» появится специальный калькулятор. А с 1 февраля в Центре обслуживания абонентов на Комсомола, 19, будет открыто единое окно приема документов от заявителей. Там можно будет подать запрос на подключение к сетям, а также на их строительство или реконструкцию.